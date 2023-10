Fußball Ein Routinier hat den richtigen Riecher

Er war wohl der entscheidende Spieler – gab sich nach dem so wichtigen 3:0 (1:0)-Sieg der SG Mettlach-Merzig am Samstag im Kellerduell der Fußball-Saarlandliga gegen die SV Elversberg II aber bescheiden und unaufgeregt. „Das war nichts Großartiges. Ich habe einfach dort gestanden, wo ich als Stürmer stehen muss“, erklärte Peter Lauer lapidar zu seinen beiden Treffern. Er hatte in der 23. Minute im Anschluss an eine Kombination über Felix Klemmer und Fernando da Silva Carl den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber über die Torlinie gedrückt. In der 64. Minute staubte der 35-Jährige zum 2:0 ab, nachdem Elversbergs Torhüter Enrico Korb einen Schuss von da Silva Carl zunächst noch pariert hatte.