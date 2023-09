Völkerball Wenn einen die Fans durchs Turnier tragen

Beim Völkerball sind Geduld und richtiges Timing gefragt. Immer wieder werfen sich die Spielerinnen des AT Rodenkirchen am Spielfeld in der Mettlacher Sporthalle den gelben Ball zu, während die Gegnerinnen das Spielgerät nicht aus den Augen lassen, um nicht von einem plötzlichen Angriffs-Wurf überrascht zu werden. Beim DTB-Pokal im Völkerball kämpften am Wochenende 14 Damen-Mannschaften bei der inoffiziellen deutschen Meisterschaft um den Turniersieg.