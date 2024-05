SF Bietzen-Harlingen Im fünften Anlauf am Ziel

„Es läuft, mein Aperol-Spritz-Glas wurde gerade aufgefüllt“, sagt lachend der Meister-Trainer der Sportfreunde Bietzen-Harlingen, Philipp Hirtreiter, als er am frühen Sonntagabend seine Gefühlswelt schildert. Knapp zwei Stunden zuvor hatte seine Mannschaft in ihrem letzten Spiel in der Fußball-Kreisliga A Untere Saar beim SV Gisingen mit 2:1 gewonnen. Dabei musste Hirtreiter gegen Ende der Partie ein paar bange Minuten überstehen. „Wir hatten eigentlich alles im Griff, führten mit 2:0. Ich habe dann fünfmal gewechselt, weil ich dachte, vom Gegner kommt nicht mehr viel“, schildert Hirtreiter. Da hatte er sich aber getäuscht. Nach dem Anschlusstor von David Häußer drängte der SV Gisingen auf den Ausgleich. Doch selbst ein Remis hätte den SF Bietzen-Harlingen noch zum Titelgewinn gereicht.