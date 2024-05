SF Bitzen-Harlingen Ganz über den Berg ist Bietzen noch nicht

Seit fünf Jahren versuchen die Sportfreunde Bietzen-Harlingen, die Fußball-Kreisliga A Untere Saar wieder in Richtung Bezirksliga zu verlassen, scheiterten dabei mehrmals knapp. Vergangene Saison wurde das Team am Ende Dritter, 2022 verloren die Sportfreunde in der Relegation der Vizemeister gegen die SSV Saarlouis.