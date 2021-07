Vorfall am Freitagabend : Polizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes in Merzig

Merzig Auf dem Saar-Leinpfad bei Merzig soll es am Freitagabend einen sexuellen Übergriff gegeben haben. Dies bestätigte die Polizei auf SZ-Anfrage. Was genau geschehen ist und wer beteiligt war, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes, das sich am Freitagabend auf dem Leinpfad an der Saar bei Merzig ereignet haben soll. Auf Anfrage der SZ bestätigte der Kriminaldauerdienst der Saar-Polizei in Saarbrücken, dass derzeit Ermittlungen wegen eines sexuellen Übergriffes von einem oder mehreren männlichen Personen gegen eine weibliche Person laufen. Es habe wegen des Vorfalls am Freitagabend auch einen Polizeieinsatz in der Kreisstadt gegeben. Gerüchte, die am Wochenende in Merzig kursierten, wonach es sich um eine Vergewaltigung gehandelt haben soll, sollen indes nicht zutreffend sein. Zu den Beteiligten an dem Vorfall wollte die Polizei noch keine weiteren Angaben machen – die genaueren Ermittlungen liefen noch. Zuständig hierfür sei die Fachdiensstelle „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ des Landespolizeipräsidiums.