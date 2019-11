Merzig : Bernd Seiwert gibt die Bondaxt weiter

Bernd Mege (Zweiter von links), Geschäftsführer der SHG-Klinik in Merzig, ist neuer Oberzampano der KG Humor. An seiner Seite (von links): Karl-Heinz Bauer, Präsident der KG Humor, Kurfürst Philipp-Christoph von Sötern (Stefan Thräm) und Sitzungspräsident Konrad Bauer. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Die KG Humor Merzig hat den neuen Oberzampano vorgestellt: Bernd Mege, Geschäftsführer der Saarland-Heilstätten GmbH.

Für gewöhnlich steht bei ihm das Wohl der Patienten und Rehabilitanden im Mittelpunkt seines beruflichen Lebens. Jetzt hat er eine neue Aufgabe: Bernd Mege, Geschäftsführer der Saarland-Heil­stätten GmbH (SHG), ist neuer Oberzampano der KG Humor und schwingt in der Session von nun an die Bondaxt.

Die erste Gala-Kappensitzung der KG Humor ist am Samstag, 8. Februar, um 19.11 Uhr in der Stadthalle, weitere am Sonntag, 9. Februar um 14.11 Uhr und am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr. Die Kinderkappensitzung ist am Sonntag, 16. Februar, um 15.11 Uhr. Tickets für 13 Euro gibt es im Internet.

Während manche schon ein deutliches „Ja“ bekundeten, lieferte Seiwert weitere Hinweise. So geht der neue Oberzampano im Warndt jagen, kocht leidenschaftlich gerne und ist Teil eines Unternehmens, das als Träger von Krankenhäusern und Rehakliniken sowie medizinischen Einrichtungen rund 5000 Mitarbeiter beschäftigt. Spätestens da fing es an zu dämmern, ehe Kurfürst Philipp-Christoph von Sötern das Geheimnis lüftete: „Auf allerhöchsten Beschluss des Präsidiums der KG Humor stelle ich Ihnen nun den künftigen Ober­zampano Bernd Mege vor. Als Geschäftsführer der SHG-Kliniken ist die Gesundheit unserer Garden bei ihm in besten Händen.“ Der freute sich ob der Ehre und gelobte feierlich, „das Amt ehrenvoll zu führen“ und für eine gelungene Session zu sorgen: „Meine Unterstützung haben Sie“, versprach Mege.

Prinzessin Leonie II. und Prinz Felix I. werden in der kommenden Session als Kinderprinzenpaar die KG Humor gebührend vertreten. „Yvonne und Eric können in Rente gehen, jetzt, wo wir das Zepter übernehmen“, sagten die zwei und kündigten ihr Motto an: „In die Manage soll es gehen, wir wollen euch in vielen tollen Verkleidungen sehen“. Leonie aus dem Hause Schmitt ist 13 Jahre alt, kommt aus Merzig und tanzt aktiv bei den Grün-Weißen-Pänz im Verein. Neben dem Tanzen betreibt Leonie auch Outdoor Nation, eine Sportart, die im Freien ausgeübt wird und alle Gegenstände wie Bänke, Stühle und Hindernisse nutzt. Ihr Vater ist aktiv im Männerballett. Nach Wirken ihrer Überredungskünste, wie KG-Präsident Karl Heinz Bauer verriet, steht an ihrer Seite Prinz Felix aus dem Hause Haupenthal aus Brotdorf, er ist leidenschaftlicher Fußballer in der Mannschaft der JFG Saarschleife. Auch sein Vater ist aktiv im Männerballett der KG Humor.