Serie Kapellen im Kreis Merzig-Wadern Seit 180 Jahren Ziel von Wallfahrten

Jedes Jahr am Josefstag (19. März) versammeln sich in Merzig an der dem Heiligen gewidmeten Kapelle an der Gabelung Trierer Straße/Waldstraße zahlreiche Gläubige, um singend und betend zur Kreuzbergkapelle hinauf zu wandern. Diese Wallfahrt gibt es bereits seit 180 Jahren. Sie wird auf eine spektakuläre Heilung zurückgeführt, die sich hier im Jahre 1843 ereignet haben soll. Der „krumme Nekla“, ein arg von der Gicht geplagter Mann, betete zum Heiligen Josef um Linderung von seinem Leiden und erfuhr nicht nur eine Besserung, sondern er wurde sogar wieder völlig gesund.