Freie Fahrt nur für Berechtigte : Poller schützen Merziger Altstadt vor Verkehr

Neue Sicherheitspoller an der Einfahrt zur Altstadt in Merzig Foto: Stadt Merzig

Merzig Die Kreisstadt Merzig hat vor kurzem am Eingang zur Merziger Altstadt im Bereich der Trierer Straße neue Poller installiert und in Betrieb genommen. Diese sichern die Altstadt als Fußgängerzone vor Verkehr, indem sie das Einfahren von Autos an dieser Stelle verhindern.

„Dadurch tragen die neuen Absperrungen maßgeblich zur Steigerung der Aufenthaltsqualität vor Ort bei“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Merziger Rathaus.

Lediglich berechtigte Personen können in diesem Bereich zukünftig noch in die Altstadt einfahren, da die neuen Poller mit Sensoren ausgestattet sind. Über elektronische Sender können sie somit sensorisch gesteuert und in den Boden ein- sowie ausgefahren werden. Berechtige Anlieger haben nach Mitteilung der Stadt zu diesem Zweck die elektronischen Schlüssel für die Poller erhalten. Ebenfalls seien Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste damit ausgestattet worden, um die einfache Erreichbarkeit der Altstadt für die Notdienste sicherzustellen. „Die Warenanlieferung für die ansässigen Geschäftsleute ist unter der Woche am Morgen und Vormittag ebenfalls gewährleistet, sodass die unkomplizierte Versorgung des lokalen Gewerbes möglich ist“, betont die Stadt in ihrer Mitteilung.