Merzig Seniorenpaten vertreiben die Einsamkeit

Das Projekt der Seniorenpatenschaften, das in Kooperation mit dem Kreis Merzig-Wadern durchgeführt wird, soll gegen die Vereinsamung älterer Menschen wirken und ihnen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen. Mit Besuchen, Gesprächen und gemeinsamen Aktivitäten bringen die Seniorenpatinnen und Seniorenpaten Freude und Abwechslung in den Alltag einsamer Seniorinnen und Senioren.