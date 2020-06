Merzig Mit dem Versenken einer Zeitkapsel wurde das Startsignal zum Umzug aller Bewohner vom Heinrich-Albertz-Haus in Merzig in das neue Domizil auf der Klosterkuppe gegeben.

Knapp zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich geht das neue Seniorenhaus Klosterkuppe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Betrieb. Dies teilte die Awo am Dienstag mit. Der moderne, 16,5 Millionen Euro teure Neubau am Ende der Torstraße zwischen Losheimer Straße und Schillerstraße bietet nach Angaben des Trägers 109 Plätze und dient als zeitgemäßer Ersatz für das in die Jahre gekommene Heinrich-Albertz-Haus in der Straße Am Stadtwald (im so genannten Schinkenloch). Mit dem Versenken einer Zeitkapsel auf der Freifläche vor der künftigen Cafeteria wurde am Pfingstwochenende das Startsignal zum Umzug gegeben. Dieser soll nach Angaben der Awo in der zweiten Juniwoche abgeschlossen sein.