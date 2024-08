Folge von Starkregen Wann die Ampel zwischen Merchingen und Honzrath verschwinden soll

Seit Ende März ist auf der Landstraße 346 zwischen Merzig-Merchingen und Beckingen-Honzrath eine Ampel aufgebaut. Grund: Ende März waren nach einem der in diesem Jahr zahlreichen Starkregen-Ereignisse Schäden an der Fahrbahndecke der schmalen, aber gern als schnelle Verbindung zwischen dem Haustadter Tal und der Stadt Merzig genutzen Straße aufgetreten. Diese Schäden wurden durch das Pfingsthochwasser noch verstärkt. Doch den Sommer über tat sich nichts in Sachen Sanierung der Fahrbahn.