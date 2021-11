Startschuss am Donnerstagabend : Merziger Weihnachtsmarkt eröffnet

Die Merziger Viezkönigin Laura III. (rechts) mit ihrer Prinzessin Nina war auch zu Gast bei der Weihnachtsmarkteröffnung. Foto: Christian Beckinger

Merzig Seit Donnerstagabend läuft in Merzig der Weihnachtsmarkt - unter 2G-Bedingungen in einem abgesperrten Bereich und ergänzend in einer frei zugänglichen Zone.