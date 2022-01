Konzert in der Merziger Stadthalle : King’s Singers spielen in Merzig

King’s Singers spielen in Merzig

Konzert in der Merziger Stadthalle

Die King's Singers treten in Merzig auf Foto: Frances Marshall

Merzig Am Sonntag, 23. Januar, 18 Uhr, gastieren die „The King‘s Singers“ für ein Konzert in der Merziger Stadthalle. Das hat das Kulturzentrum Villa Fuchs mitgeteilt.

Demnach holt das sechsköpfige A-Capella-Ensemble aus Großbritannien mit seinem Auftritt eine Veranstaltung nach, die am 27. April vergangenen Jahres aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden ist. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Laut Veranstalter brauche es nur drei Worte, um A-Capella-Kunst der Spitzenklasse zu umschreiben: The King’s Singers. Vor 50 Jahren waren die sechs Gründungsmitglieder Pioniere des Gesangs – heute sind sie zum Synonym für das, was sie tun, geworden. Auch wenn sich die Besetzung des Ensembles inzwischen mehrfach geändert hat: Sein spezifischer und glasklarer Klang bleibe stets derselbe, getragen von den unverrückbaren Ansprüchen der Sänger an sich selbst.