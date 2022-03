Polizei : Schwerer Raub in Merzig am Bahnhof Stadtmitte

Schwerer Raub in Merzig am Bahnhof Stadtmitte

Merzig Der Überfall mitten am Nachmittag in der Merziger Innenstadt.

Drei Unbekannte haben am Samstagnachmittag, 12. März, um 14.35 Uhr in der Merziger Innenstadt einen Mann überfallen und dabei erheblich am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzten sich die drei auf der Rampe zum Bahnhof-Stadtmitte auf ihr Opfer, schlugen unvermittelt mit ihren Fäusten auf es ein, entrissen ihm Geldbeutel und Handy und rannten davon.