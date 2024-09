Nazischmiereien in Schwemlingen Sie machten unschönen Parolen den Garaus

Die Wichtigkeit einer funktionierenden Dorfgemeinschaft hat sich in den letzten Tagen wieder im Merziger Stadtteil Schwemlingen gezeigt. Hier hatten Unbekannte in einer konzertierten Aktion über Nacht an mehreren Stellen im Ort Nazi-Parolen an Häuserwände und Verkehrszeichen gesprüht. Betroffen waren unter anderem das Haus einer 90-jährigen, ein Verkehrsschild an der Einfahrt zur Luxemburger Straße, ein Wohnhaus am Sportplatz, ein Container der Feuerwehr und die Grundschule. Besonders betroffen war auch das Gebäude am Päppelter Wäldchen zwischen Schwemlingen und Besseringen. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern kam hier zusammen, um die Schmierereien an der Fassade zu beseitigen.