Markt in Schwemlingen : Treffpunkt für Kunsthandwerker

Schwemlingen Am Wochenende steigt in Schwemlingen der beliebte Kunsthandwerkermarkt.

Der traditionsreiche und beliebte Kunsthandwerkermarkt steigt am Samstag, 7. Dezember (10 bis 19 Uhr), und Sonntag, 8. Dezember (10 bis 18 Uhr), in Schwemlingen. Auf dem Ausstellungsgelände von „Bohr – ihr Garten in Eden“, Kohlenbrucher Weg 2, bieten Keramiker, Bildhauer, Holzschnitzer und Korbflechter, Glasgestalter, Gold- und Silberschmiede, Maler und Papiergestalter ihre Waren feil. Auch Metalldesigner sowie Textil- und Lederschneider haben ihr Kommen angekündigt. Insgesamt werden nach Auskunft der Stadt Merzig über 50 Aussteller an dem Markt teilnehmen. Das Ehepaar Dagmar und Peter Bohr, das mit seinem Garten- und Landschaftsbaubetrieb zu den Gärtnern von Eden, einer Genossenschaft handverlesener Gartengestalter, gehört, hatte die Leitung und Organisation des Marktes 2016 nach 25 Jahren von Förster Otto Brill übernommen. Dieser hatte den Markt rund um das Forsthaus Schwemlingen begründet. Verschiedene kulinarische Köstlichkeiten sowie die akustische Untermalung des Musikvereins Schwemlingen machen das künstlerische Adventswochenende komplett. Eintritt: 2,50 Euro.