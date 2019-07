Schwemlingen : Jugendwehr: Ein Einsatz jagte den anderen

Schwemlingen Ein ganzes Wochenende lang dauerte der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Schwemlingen/Weiler. Er begann mit dem Bezug des Gerätehauses, dann folgte für die Teilnehmer ein wenig Theorie.

Der erste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten. Dabei lernten die Kinder den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher. Kaum war das Feuer gelöscht, ging es auch schon weiter zu einem Wohnungsbrand mit vermissten Personen. Also wurden die Atemschutzflaschen (speziell für die Kinder) auf den Rücken geschnallt, die Personen gesucht und das Feuer gelöscht. Hernach wurde es Zeit für eine Stärkung. Doch erneut ging die Sirene. An der Einsatzstelle angekommen, stellte sich heraus, es handelte sich um einen Fehlalarm. Zum Glück, denn so konnten die hungrigen Kinder wieder schnell zum Mittagstisch. Nach einer kurzen Pause kam schon die nächste Alarmierung herein: Umgestürzte Bäume waren zu beseitigen.