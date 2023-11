Prägend für den Ort Seit sieben Jahrzehnten ein Ort der Bildung

Der 16. November 1953 wurde ein freudiger Tag für die Merchinger Kinder, denn sie konnten endlich in ihre neue Schule im Broch einziehen. Diese war bereits eine Woche zuvor in Anwesenheit vieler Gäste durch Pastor Josef Kraus eingesegnet worden. Dabei überreichte Ortsbürgermeister Philipp Bastian die Schlüssel an Schulleiter Josef Freund. Wie die Saarländische Landeszeitung über das wichtige Ereignis berichtete, ging damit auch ein langgehegter Wunsch der damals 870 Einwohner und der Gemeindeväter des Dorfes, das verwaltungsmäßig zum Amtsbezirk Merzig-Land gehörte, in Erfüllung. In dem Buch „Merchingen – Unser Dorf und seine Geschichte“ ist dies schriftlich festgehalten.