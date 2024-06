Rätselhaftes Aus Waffle Brothers in Merzig ist dauerhaft geschlossen

Knapp viereinhalb Jahren nach der offiziellen Eröffnung hat die Filiale der „Waffle Brothers“ in der Merziger Fußgängerzone ihre Türen für immer geschlossen. Das bestätigte Ina Klemmer vom Merziger Verein für Handel und Gewerbe (VHG) der SZ auf Nachfrage. „Der Betrieb ist bei uns zwar kein Mitglied. Nach Anfrage bei Café Louis ist dort aber dauerhaft geschlossen“, sagte sie. Die Inhaber des einzigen Waffelladens in Merzig äußerten sich auch auf mehrfache Nachfragen der SZ nicht zu den Gründen für diese Entscheidung. Auch auf der Facebookseite des Geschäftes findet sich kein Hinweis darauf, dass der Laden, in dem Waffelkreationen und Shakes angeboten wurden, dauerhaft geschlossen ist. Der letzte Eintrag dort stammt von Anfang Mai. Bei „Waffle Brothers“ handelt es sich um ein Franchisekonzept, das von Berlin aus an mittlerweile zehn Standorten in Deutschland verbreitet ist, unter anderem in Dresden, Augsburg und Magdeburg. Im Saarland gibt es noch einen Waffle-Brother-Laden in Saarlouis. Den in Merzig, der im Februar 2020 eröffnete, also kurz vor der Corona-Pandemie, gibt es jetzt nicht mehr.