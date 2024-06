Zahlreiche Foodtrucks Merziger Schlemmerfestival trotz Unwetterabbruchs gut besucht – besonders ein Stand bringt Kinderaugen zum Strahlen

Corndogs, Poffertjes, Churros, Burger, Cocktails und vieles weitere: Wer am vergangenen Wochenende einen Fuß auf das Gelände des Schlemmerfestivals in Merzig gesetzt hatte, der kam kaum über den Platz, ohne etwas gegessen oder getrunken zu haben – so viel ist sicher. Trotz des heißen Wetters an den ersten beiden Eventtagen und dem etwas verregneten Sonntag hatten einige Besucher einen Abstecher zum Kirchplatz gemacht und sich durch die kulinarischen Spezialitäten probiert.