Daniela Schlegel-Friedrich ist gegen grenznahes Atomkraftwerk : Landrätin fordert Schließung von Cattenom

Das lothringische Atomkraftwerk in Cattenom liegt nur wenige Kilometer vom Landkreis Merzig-Wadern entfernt. Foto: Christophe Karaba/dpa Foto: dpa/Christophe Karaba

Perl Laut einer neuen Studie gäbe es keinen Nachteil, wenn das grenznahe Atomkraftwerk stillgelegt würde.

Die Merzig-Waderner Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich fordert einen verstärkten Einsatz der saarländischen Landesregierung zugunsten einer baldigen Abschaltung des lothringischen Kernkraftwerkes Cattenom, das nur wenige Kilometer von der Landesgrenze bei Perl entfernt gelegen ist. „Es ist ein verheerendes Signal: Zwölf Kilometer von der Grenze unseres Landkreises soll ein Atomkraftwerk für viele weitere Jahre am Netz bleiben, obwohl es keinerlei Relevanz für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung hat und gleichzeitig zahlreiche Gefahren birgt, wie die Vergangenheit zeigte“, ärgert sich Schlegel Friedrich in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Der Auslöser für ihren Unmut: In Frankreich sollen bis 2035 nach aktuellen Planungen zwölf Atom-Reaktoren abgeschaltet werden – die Reaktoren des AKWs in Cattenom zählen nicht dazu, im Gegenteil: Der Betreiber der Anlage investiert in die Modernisierung des Kraftwerks.

Dabei werde diese Anlage gar nicht gebraucht, argumentiert die Verwaltungschefin des Landkreises: Die Energieministerien der drei an Lothringen angrenzenden Länder – Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg – hatten nach Auskunft der Landkreisverwaltung bei dem Aachener Beratungsunternehmen Consentec eine Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, dass eine Stilllegung des AKW Cattenom keine Auswirkungen auf die Stromversorgung habe. Die Abschaltung dieses französischen Atomkraftwerks gefährde demnach nicht die Versorgungssicherheit – durch die enge Vernetzung der westeuropäischen Stromversorgung seien keine Engpässe zu erwarten. Geeignete Abhilfemaßnahmen seien technisch bekannt und könnten in kurzer Zeit verfügbar sein, heißt es seitens Consentec. Der Wegfall des Atomstroms könnte unter anderem durch erneuerbare Energiequellen aufgefangen werden.

Daniela Schlegel-Friedrich Foto: Nathalie Hammes/Landkreis Merzig-Wadern Foto: Landkreis Merzig-Wadern/LandkreisMerzig-Wadern