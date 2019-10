Kreis Merzig-Wadern : Schlegel-Friedrich (CDU) erneut als Landrätin vereidigt

Alte und neue Landrätin in Merzig-Wadern, Daniela Schlegel-Friedrich (CDU). Foto: Landkreis Merzig-Wadern

Merzig Daniela Schlegel-Friedrich (CDU, 52) ist am Montag in der Sitzung des Kreistages in Merzig vom ersten Kreisbeigeordneten Frank Wagner als Landrätin vereidigt worden.

