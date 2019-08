Merzig : Viele wollen Infos über ihre Gesundheit

Merzig Der Schlaganfall-Bus und Fachärzte des Klinikums Merzig waren im alljährlichen Vorsorge-Einsatz in der Fußgängerzone.

Fast hat er schon Tradition: der Schlaganfall-Bus, der in jedem Sommer vor dem Alten Rathaus einen Tag lang Station macht. Und es scheint so, dass sich bereits viele, vor allem ältere, Merziger das Datum im Kalender notiert haben. Wie wäre es sonst zu erklären, dass schon am Vormittag kurz vor neun sich die ersten Interessenten zur Beratung eingefunden haben?