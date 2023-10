Schichtwechsel in Merzig und Hilbringen Mit Begeisterung schenken sie Büchern ein zweites Leben

Merzig · Der Stempel, der dem geheimen Kreuz aufgedrückt worden ist, will Anja Müller (Name von der Redaktion geändert) so gar nicht gefallen. Auch für die vergilbten Blätter des historischen Kriminalromans von Tom Harper gibt es Punktabzüge, ebenso wie für die Kratzer auf dem Buchrücken.

15.10.2023, 17:00 Uhr

SZ-Reporterin Margit Stark übernimmt den Job von Thomas Blei (Name geändert) im Arbeitsbereich des Online-Bücherhandels der CEBIN. Gruppenleiter Jürgen Lenkeit gibt ihr Tipps. Foto: Alina Leidisch

Von Margit Stark

Länge und Breite des Thrillers hat die junge Frau penibel genau notiert, ebenso wie sein Gewicht. Doch dann kommt sie zu dem Schluss: kein Kandidat für den Online-Handel. Das Buch wird nicht auf der Verkaufsplattform Booklooker erscheinen – eine Entscheidung, mit der Anleiter Jürgen Lenkeit konform geht. Seit gut einem Jahr arbeitet der orthopädische Schuhmachermeister in dem Centrum für soziale Inklusion in Hilbringen, kurz CEBIN genannt. Seine Aufgabe: Mit der Gruppe, die ihm anvertraut ist, Bücher für den Verkauf vorzubereiten, ins Internet zu stellen und bei Interesse einem Kunden per Post zuzusenden.