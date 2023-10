Schichtwechsel in Merzig und Hilbringen Schichtwechsel bei der Lokalredaktion

Eigentlich arbeitet Thomas Blei (Name von der Redaktion geändert) in einer Werkstatt für psychisch behinderte Menschen. Beim Centrum für soziale Inklusion (CEBIN) in Hilbringen packt er im Bereich Online-Buchhandel mit an. Sortiert, bewertet und verpackt gebrauchte Literatur. Doch nicht an diesem Donnerstag. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Schichtwechsel“ tauschen Menschen mit und ohne Behinderung einen Tag lang den Arbeitsplatz, um die Perspektiven und Herausforderungen des jeweils anderen kennenzulernen und besser zu verstehen. So verbringt auch Thomas Blei einen Tag in der Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung in Merzig, während es für SZ-Reporterin Margit Stark zur CEBIN nach Hilbringen geht.