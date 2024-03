Bilanz Scheuer freut sich über kräftigen Mitgliederzuwachs in seiner Amtszeit

Weiter erklärte er: „Unsere Mitglieder sind sehr dankbar für die bürgernahe Unterstützung und die Ratschläge, wenn es um Behinderung, Pflege und Rente geht.“ Scheuer sprach auch die vielen Aktivitäten wie unter anderem Veranstaltungen zu sozialen Themen, Neuwahlen in Ortsverbänden und Pflege der Gemeinschaft in den Ortsverbänden wie auch durchgeführte Mitgliederehrungen an und schilderte auch die Probleme in der Coronazeit. Er unterstrich abschließend: „Die gute Arbeit vor Ort spiegelt sich auch in den Mitgliederzahlen wider, die in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind.“ Hatte der Kreisverband im Jahre 2008, als Scheuer sein Amt antrat, eine Mitgliederzahl von 5455 Personen, ist die Zahl nach seinen Worten bis 2020 bereits auf 6821 gestiegen. Zwischenzeitlich zähle der Kreisverband mehr als 7800 Mitglieder „und hat die Marke von 8.000 fest im Blick“.