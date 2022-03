Sascha Krames offiziell vorgestellt : Klinikum Merzig mit neuer pflegerischer Doppelspitze

Merzig Seit 1. September vergangen Jahres ist Sascha Krames neuer Pflegedirektor im SHG-Klinikum Merzig. Das hat die Einrichtung jetzt offziell gefeiert. Zusammen mit Pflegedirektor Ulrich Reutler bildet Krames die pflegerische Doppelspitze des Klinikums.

„Es waren vom Start weg sehr intensive, aber auch gute Monate hier in Merzig, in denen ich viel Wertschätzung und Willkommen über alle Berufsgruppen erfahren habe“, berichtete der 40-jährige gebürtige Rheinland-Pfälzer dankbar. Krames hatte seinen Berufsweg 1998 mit einer Krankenpflegeausbildung in Hermeskeil begonnen, danach studierte er in Mainz und Kaiserlautern. Im Anschluss an die Ausbildung arbeitete er in Kliniken in Aachen und Trier. Von 2006 bis 2008 war er studentischer Mitarbeiter in der Pflegedirektion im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Bis 2021 schließlich war Krames im Trierer Brüderkrankenhaus tätig, wo er in der Pflegedirektion wechselnde verantwortliche Aufgaben übernahm.