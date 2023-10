Sanierungskonzept liegt vor Wegfall von Abteilungen, Umzüge, neue Kooperationen: Wie die Sanierung am Klinikum Merzig gelingen soll

Das finanziell schwer angeschlagene SHG-Klinikum in Merzig soll künftig in einer neuen Struktur weitergeführt werden. Das sieht das Sanierungskonzept vor, das am Dienstagvormittag der Belegschaft vorgestellt worden ist. Maßgeblich erarbeitet hat das Konzept die Beratungsgesellschaft Vicondo Healtcare aus Berlin, für die Professor Dr. Jörg Risse in Merzig vor Ort war. Außerdem war Rechtsanwalt Jens Lieser, der Generalhandlungsbevollmächtigte im laufenden Insolvenzverfahren, bei der Belegschaftsversammlung zugegen. Im Anschluss daran standen Risse und Lieser der SZ Rede und Antwort über den heute vorgestellten Entwurf der vorgeschlagenen neuen Struktur.