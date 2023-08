Saarradweg-Sanierung bei Merzig steht in der Kritik „Ein völlig intakter, betonierter Weg wird zerstört“

Merzig · In mehreren Bauabschnitten wird der Radweg zwischen Merzig und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz erneuert. Dabei sei der bestehende Weg doch noch gut in Schuss gewesen, so die Kritik, die viele nun äußern. Der Landesbetrieb für Straßenbau wehrt sich.

31.08.2023, 19:27 Uhr

Unter Einsatz von schwerem Gerät wurde der Radweg auf dem Leinpfad bei Besseringen erneuert. Foto: Ruppenthal

Der Saarradweg wird derzeit auf der gesamten Strecke zwischen Merzig und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz saniert – was einige Menschen kritisch sehen. Zuletzt haben sich mehrere Leser an unsere Redaktion gewandt, alle mit dem gleichen Tenor: Sie können nicht nachvollziehen, warum eine nach ihrer Ansicht intakte Fahrbahn aufgerissen und erneuert wird.