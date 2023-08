Beschwerden über Bauarbeiten Sanierung des Saarradwegs steht in der Kritik

Der Saarradweg wird derzeit auf der gesamten Strecke zwischen Merzig und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz saniert – was einige Menschen kritisch sehen. Zuletzt haben sich mehrere Leser an unsere Redaktion gewandt, alle mit dem gleichen Tenor: Sie können nicht nachvollziehen, warum eine nach ihrer Ansicht intakte Fahrbahn aufgerissen und erneuert wird. Während die Mängel am bestehenden Weg in Höhe des Merziger Hafens, wo Ende Juni der Spatenstich erfolgte (wir berichteten), deutlich zu sehen waren, hagelt es vor allem Kritik über die Sanierung bei Besseringen. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) indes verteidigt das Vorgehen.