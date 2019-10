Neue Reihenfolge der Bauabschnitte : Sanierung der L 170 und L 173 in Ballern und Hilbringen läuft

Hilbringen Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) setzt seit Montag die Erneuerung der Landstraße 173 und der Landstraße 170 in den Merziger Stadtteilen Ballern und Hilbringen (es handelt sich jeweils um die Ortsdurchfahrten) in neuen Bauabschnitten fort.

„Die anstehenden Fräs- und Asphaltarbeiten müssen wegen geringer Straßenbreite zur Gewährleistung der Arbeitsstättensicherheit unter Vollsperrung ausgeführt werden“, heißt es in einer Mitteilung des LfS.

Betroffen ist demnach zunächst die Merziger Straße in Hilbringen zwischen dem Ortseingang aus Richtung Merzig und der Einmündung Waldwieser Straße auf einer Länge von rund 540 Metern. Dieser Streckenabschnitt wird in zwei Sektoren bearbeitet. Die erste Vollsperrung vom 7. bis zum 13. Oktober reicht ab Ortseingang Merziger Straße bis zur Einmündung der L 170 in der Mecherner Straße auf einer Länge von rund 410 Metern. Die zweite Sperrung zwischen den Einmündungen Mecherner Straße und Waldwieser Straße auf einer Länge von rund 130 Metern ist in der Zeit vom 14. bis 19. Oktober vorgesehen. Zur Minimierung der Verkehrsbehinderungen werden diese beiden Teilabschnitte in den Herbstferien gebaut.

Für die Dauer der Vollsperrungen wird der Verkehr von Schwemlingen in Richtung Merzig auf der B 51 nach Besseringen, von dort auf der L 174 nach Merzig umgeleitet. Die Gegenrichtung ist entsprechend ausgeschildert. Parallel dazu werden der LfS und die Kreisstadt Merzig in wechselnden, wandernden Baufeldern weiterhin Rand- und Gehwegarbeiten unter halbseitiger Sperrung zwischen Hilbringen und Ballern durchführen. Der Verkehr wird mit Ampelregelung einstreifig am jeweiligen Baufeld vorbei geführt.

Nach Abschluss dieser Maßnahmen sind, entgegen früherer Meldungen aus dem Sommer, nicht zwei, sondern fünf weitere Sanierungsabschnitte vorgesehen, jeweils verbunden mit unter einwöchigen Vollsperrungen. Dies sind im Einzelnen: Vollsperrung vom 21. bis 26. Oktober in Ballern zwischen der Straße Im Grünfeld (Baumschule Leick) und dem Abgang L 170R (Zufahrt zur Querspange); Vollsperrung vom 28. Oktober bis 2. November in Ballern von der Baumschule Conrad bis zur Einmündung Recher Weg; vom 4. bis 8. November Vollsperrung in Hilbringen von der Einmündung Waldwieser Straße bis Zu- und Ausfahrt MHA Zentgraf, vom 18. bis 23. November Vollsperrung in Ballern von der Einmündung Recher Weg bis zur Einmündung Straße Im Grünfeld (Baumschule Leick), vom 25. bis 29. November Vollsperrung in Ballern von der Zu- und Ausfahrt MHA Zentgraf bis zur Baumschule Conrad.

In Abhängigkeit von der Witterung kann sich laut LfS der dargestellte Bauablauf verlängern. Über Änderungen des Zeitplans wird der LfS rechtzeitig mit separater Meldung informieren. Die jeweilige Umleitung führt über die vorab beschriebene Strecke.

Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke im Bereich der Baufelder ist je nach Baufortschritt nur begrenzt möglich. Die betroffenen Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustellen zu parken. Die Information der Anlieger erfolgt mit Handzetteln vor Ort. Die Tankstelle am Ortseingang Hilbringen bleibt durchgängig aus Richtung Merzig erreichbar.

Die Baumaßnahme ist mit den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs abgestimmt. Sie hat Auswirkungen auf die Linienführung und erfordert die Verlegung von Haltestellen. Darüber wird der Linienbetreiber vor Ort durch Aushänge informieren.