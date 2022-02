Lesung in der Merziger Stadthalle : Samuel Koch liest am 1. September in der Stadthalle

Samuel Koch liest am 1. September in der Stadthalle

Lesung in der Merziger Stadthalle

Samuel Koch kommt in die Merziger Stadthalle. Foto: Conny Wenk

Merzig Aufgrund der aktuellen Situation muss die Veranstaltung mit Samuel Koch, die für Donnerstag, 24. März, geplant war, verschoben werden. Das hat die Villa Fuchs mitgeteilt. Neuer Termin ist am Donnerstag, 1. September.

Beginn ist um 19 Uhr in der Merziger Stadthalle. Koch wird aus seinem Buch „Steh auf Mensch – das geht nicht, gibt es nicht“ lesen. Darin geht der 34-Jährige der Frage nach, was Menschen die Kraft gibt, nach harten Schicksalsschlägen wieder aufzustehen. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bis 31. März im Villa Fuchs Ticket-Büro zurückgeben werden.

Weitere Infos unter Tel. (0 68 61) 9 36 70 oder per E-Mail an vorverkauf@villa-fuchs.de. Karten sind im Ticket-Büro der Villa Fuchs in der Stadthalle Merzig und allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich.