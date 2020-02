Merzig : Saline nimmt wieder Gestalt an

Die Saline im Merziger Stadtpark befindet sich im Wiederaufbau Foto: Beckinger. Foto: Christian Beckinger

So allmählich nimmt die durch ein vorsätzlich gelegtes Feuer im Dezember 2018 zerstörte Saline im Merziger Stadtpark wieder Gestalt an. Der Wiederaufbau läuft, in einigen Wochen könnte das Gebäude wieder sein früheres Erscheinungsbild zurückgewonnen haben.



