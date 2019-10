Brotdorf : Unbekannte sprühen Grafitti an Schule und Halle in Brotdorf

Brotdorf In der Zeit vom Donnerstag, 10. Oktober, bis Sonntag, 13. Oktober, wurden die Grundschule sowie Seffersbachhalle in Brotdorf Ziel von bislang unbekannten Straftätern. An beiden Gebäuden wurden insgesamt acht Graffiti in hell-blauer und violetter Farbe auf die Fassade gesprüht, teilte die Polizei-Inspektion Merzig am Dienstag mit.

Des Weiteren wurde ein Stromverteilerkasten besprüht. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass die Täter immer das gleiche Muster, ein so genanntes Tag, aufsprühten. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 3000 Euro.