Ausstellung im Schloss Fellenberg Künstlerin führt ein in die Welt der Düfte

„Dabei geht es auch darum, Düfte zu erkennen – was eine unterhaltsame Aktivität sein kann“, sagt die Künstlerin. Sabine Hartmann lebt und arbeitet in Paris und hat dort eine Ausbildung in „Design Olfactif“ absolviert. Sie kreiert Parfums, die auf ihre Ausstellungen abgestimmt sind und diese als zusätzliches Erlebnis begleiten. Aktuelle Malereien und eine Duftstation von Sabine Hartmann sind im Museum ausgestellt.