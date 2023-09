Laufsport 22. Saarwiesenlauf startet mit einer Neuerung

Der beliebte Benefizlauf bietet eine abwechslungsreiche Strecke, die nicht nur passionierte Sportler begeistert. Auch Freizeitläufer, Schüler und Senioren verschiedenster Leistungsgruppen sind jährlich am Start. Hinter der 1,8 Kilometer langen Kinderstrecke verbergen sich zwei Runden um das CEB-Gebäude. Der Fünf-Kilometer-Streckenverlauf beginnt an der CEB-Akademie, führt durch die Saarwiesen, parallel zur Saar und am Merziger Bad vorbei zurück zur CEB. Die Zehn-Kilometer-Läufer absolvieren diese Strecke zwei Mal. Neu in diesem Jahr ist ein 4 x 2,5-Kilometer-Staffellauf. Hier können auch Mixed-Staffeln an den Start gehen.