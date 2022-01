Sparkasse Merzig spendet : 3000 Euro für den guten Zweck erlaufen

Merzig Beim virtuellen 20-jährigen Jubiläum des SaarWiesenLaufs kamen 3000 Euro für den guten Zweck zusammen. Im Laufe der Jahre wurden 50 000 Euro erlaufen.

Bei der beliebten Veranstaltung treffen sich seit 2002 ununterbrochen jedes Jahr Ende September zahlreiche Lauffreunde an der CEB-Akademie in Hilbringen, um unter dem Motto „Mach mit – lauf mit – hilf mit!“ ihrem Hobby zu frönen und gleichzeitig mit ihren Startgeldern Gutes zu tun. Doch der traditionelle Benefizlauf konnte 2021 bereits im zweiten Jahr coronabedingt nur virtuell stattfinden. Das teilt die Sparkasse in einer Presseveröffentlichung mit