Laufsport Wenn ein Eisenbahner richtig Dampf macht

Bei der Rückkehr nach vier Jahren Unterbrechung fanden die Teilnehmer beim 7. Saarschleifen-Land-Lauf am Sonntag optimale äußere Bedingungen vor. Am Morgen beim Start zum Hauptlauf, der zugleich die Saarlandmeisterschaft über die Halbmarathon-Distanz bildete, herrschte noch nicht die später einsetzende große Hitze. Das gute Wetter lockte auch einige Nachmelder an, auf die der gastgebende Merziger Sport- und Freizeitverein nach einer mäßigen Voranmeldungsphase gehofft hatte. In allen fünf Läufen waren schließlich 340 Läufer am Start – und einer hatte es besonders eilig: Torsten Jacob vom TuS Ormesheim bewältige die 21,1 Kilometer in 1:17,11 Stunden am schnellsten und krönte sich zum neuen Saarlandmeister.