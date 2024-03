Fußball Tacheles statt Kartenspiele

Die SG Mettlach-Merzig lag schon am Boden – aber sie ist dabei, wieder aufzustehen. Am 13. März verlor der Fußball-Saarlandligist das Kellerduell zu Hause gegen das damalige Schlusslicht SG Marpingen-Urexweiler mit 0:2 und war selbst Tabellenletzter. Nach dem Schlusspfiff saßen die Spieler frustriert auf dem Boden – oder sie verschwanden blitzschnell und enttäuscht in die Kabine. Doch danach gelang ihnen zunächst ein 6:1-Erfolg gegen den Tabellenachten TuS Herrensohr. Und dann ein 3:3 beim Tabellensiebten SF Köllerbach.