Handball Endlich wieder ein Heimspiel

Vor zwei Monaten hat der Handball-Saarlandligist HSV Merzig/Hilbringen den Aufsteiger RW Schaumberg mit 39:24 besiegt. Seitdem hat der Spitzenreiter nicht mehr in der Thielsparkhalle gespielt. „Wir haben nur auswärts gespielt, zwischendrin ist das Heimspiel gegen die HF Saarbrücken vom Gegner noch abgesagt worden“, sagt Trainer Laszlo Kincses. An diesem Samstag um 18 Uhr empfängt der HSV den Tabellensechsten HC Dillingen/Diefflen. „Nach so einer langen Zeit ist es Pflicht, das Heimspiel auch zu gewinnen“, fordert Kincses. Für den HSV-Trainer ist wichtig: „Den Zuschauern wollen wir wieder ein gutes Handball-Spiel zeigen.“ Beim 31:23-Erfolg im Hinspiel in der Sporthalle Diefflen war seine Mannschaft deutlich überlegen.