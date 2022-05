Umfrage bei Hallenbädern : Hohe Energiepreise stellen Bäder vor Probleme

Das Bad in Merzig ist auf höhere Energiekosten eingestellt. An der Wassertemperatur soll sich erstmal nichts ändern. Foto: Merziger Bäder GmbH

MERZIG-WADERN Der Krieg in der Ukraine treibt allerorts die Energiepreise in die Höhe. In manchen Bädern wurde die Temperatur gesenkt, um Geld zu sparen. Kommen jetzt auch Preiserhöhungen auf die Verbraucher zu?