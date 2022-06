Laufmeisterschaften : Schullaufmeisterschaften in Merzig

Schon in der Vergangenheit war die Begeisterung für die saarländischen Schullaufmeisterschaften riesieg. Hier ein Archivbild aus Merzig von 2018. Damals gingen 5445 Jungen und Mädchen an den Start. Foto: Ruppenthal

Merzig 3700 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Saarland treten am Dienstag, 28. Juni, in Merzig bei den 22. Saarländischen Schullaufmeisterschaften an. Nach den virtuellen Schullaufmeisterschaften in 2020 und einer coronabedingten Absage in 2021 findet dieses außergewöhnliche Sport-Ereignis jetzt wieder vor Ort statt.

Die Schullaufmeisterschaften – organisiert vom Landkreis Merzig-Wadern, der Kreisstadt Merzig, dem Landessportverband für das Saarland (LSVS) und dem Ministerium für Sport – werden auch in diesem Jahr um die Merziger Stadthalle und den Stadtpark ausgetragen. Das teilte der Landkreis mit.

„Endlich dürfen wir wieder Tausende Kinder und Jugendliche zu den Saarländischen Schullaufmeisterschaften in Merzig begrüßen“, freuen sich Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Bürgermeister Marcus Hoffeld. „Endlich dürfen die Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam diese einzigartige Begeisterung erleben, die nur der Sport entfacht. Das Strahlen der Kinderaugen motiviert uns seit über zwei Jahrzehnten, den Sport zu fördern und solche Großveranstaltungen auf die Beine zu stellen. Wir möchten die Gesundheit der Kinder stärken, sie in die Vereine bringen – und vor allem den Spaß an der Bewegung vermitteln.“

Nach dem Start auf der L157 vor der Merziger Stadthalle laufen die Schülerinnen und Schüler über die Straße am Viehmarkt zum Blättelbornstadion und durch den Stadtpark wieder zurück zur Merziger Stadthalle. Die Strecke ist ungefähr 1,1 Kilometer lang und muss zweimal absolviert werden. Insgesamt finden 13 Läufe der Jahrgänge 2007 bis 2013 von 10.30 bis 14.30 Uhr statt. Die Siegerehrungen finden ungefähr 30 Minuten nach dem jeweiligen Lauf auf einer Bühne im Stadtpark statt. In der Nähe des Start- und Zielbereiches an der Stadthalle erwarten die Kinder und Jugendlichen allerlei sportliche Stationen, an denen sie sich vor und nach ihrem Lauf austoben können: Von einer Hüpfburg bis zum Cloefi Sport- und Spielmobil ist für jede Schülerin und jeden Schüler etwas dabei. Der Stadtpark bietet den Schulklassen sowie den Betreuerinnen und Betreuern und dem Lehrpersonal viel Platz und schattige Plätze.

Wegen der Saarländischen Schullaufmeisterschaften am 28. Juni kommt es rund um die Merziger Stadthalle und den Stadtpark sowie entlang der Laufstrecke zu Veränderungen und Einschränkungen der Verkehrsführung.