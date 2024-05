Fast 6000 Schüler am Start Schullaufmeisterschaft: Rekord sorgt für Neuerungen

Die saarländischen Schullaufmeisterschaften schreiben den nächsten Rekord: Bei der 24. Auflage der Veranstaltung freuen sich die Veranstalter, der Landkreis Merzig-Wadern und die Kreisstadt Merzig, über eine neue Rekordmarke beim Teilnehmerfeld: 5918 Anmeldungen sind bis zum Meldeschluss eingegangen – über 500 mehr als im vergangenen Jahr. Mit 140 Schulen sind zudem noch einmal 30 mehr am Start als 2023. Sie alle gehen am kommenden Dienstag von 10 bis 15.55 Uhr an der Merziger Stadthalle auf die Strecke.