Schiedsrichter bewusstlos geschlagen Fußballverband erlässt Spielverbot gegen Saar-Klub

Der Saarländische Fußball-Verband hat den 1. FC Fitten vorerst vom Spielbetrieb ausgeschlossen. „Die Verbandsspruchkammer hat bis zur Verhandlung ein Spielverbot gegen den 1. FC Fitten erlassen“, teilte der Verband am Sonntag in einer Presseerklärung mit. „Der Verein darf also keine Freundschaftsspiele bestreiten.“