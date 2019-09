Brotdorf : Saar-Landfrauen Brotdorf feiern Jubiläum

Brotdorf Vor fünf Jahrzehnten hat sich der Verein gegründeten. Sein Ziel: der Erhalt des ländlich-bäuerlichen Kulturgutes.

Jahr für Jahr schälten sie Kartoffeln, kneteten Kuchenteige, initiierten Feste und spielten Theater: Die Saar-Landfrauen Brotdorf stehen für den Erhalt des ländlich-bäuerlichen Kulturguts und haben eine lange Tradition. Eine Tradition, an die sich Maria Reinert, 86, und Maria Raß, 81, noch sehr gut erinnern. Sie sind zwei der 15 Gründungsmitglieder. „Wir haben immer Hand in Hand gearbeitet“, sagt Maria Reinert. „Wir waren wie eine große Familie.“

Ihre Entstehung verdanken die Saar-Landfrauen der Gründung des ersten Landfrauenvereins im Jahr 1957. Ziele des Vereins waren die Vertretung der Frauen im ländlichen Raum sowie die Weiterbildung und Förderung der beruflichen und kulturellen Anliegen der Frauen auf dem Lande. Veranlasst durch Maria Jochum von der landwirtschaftlichen Beratungsstelle in Merzig, gründeten am 12. Mai 1969 im Gasthaus Engel 15 Frauen den Landfrauenverein Brotdorf. Vorsitzende war damals Ilse Lehnen. „Wir waren Frauen vom Land“, sagt Maria Reinert.

1998 initiierten sie das erste Brotdorfer Kartoffelfest mit dem Raiffeisen-Markt in Brotdorf, bei dem Besucher verschiedene Kartoffelsorten der neuen Ernte von Kartoffelerzeugern aus Brotdorf kaufen konnten. Damals schon in Bioqualität: ohne Dünger und Herbizide. Aus diesen machten die Landfrauen diverse Gerichte: Dibbelabbes und Kartoffelpuffer, Grumbeerspatzen und Kartoffelsalat.

Der Erlös der Feste ging an das Dorf, wie Maria Raß und Maria Reinert erzählen, beispielsweise an den Kindergarten oder an die Pfarrei Maria Magdalena. So stifteten sie für die Pfarrei einst eine geschnitzte Holzfigur der Maria Magdalena, die heute noch im Magdalenensaal erhalten ist. Auch an Entwicklungsländer spendeten die Saar-Landfrauen Geld.