Impfaktionen in Merzig : Rund 3500 Impfungen im Zeltpalast

Merzig Die Impfaktionen im Merziger Zeltpalast laufen gut. Kein Wunder, gibt es doch dank Online-Anmeldung und einer minutiösen Organisation so gut wie keine Wartezeiten.

Dr. Achim Schweitzer und Jochem Arnold sind zufrieden, konnten doch auf diese Weise bislang rund 3500 Menschen geimpft werden. Und die Bewertungen im Netz sind positiv. Die beiden Organisation-Profis aus Merzig sind zuversichtlich, noch etliche Spätentschlossene impfen zu können. Und sie dürfen sich dabei auch über so manches Erfolgserlebnis freuen. So ließ sich am Samstagmorgen der pensionierte Schlossermeister Alois Maurer aus Mechern – er wird am 14. Februar 90 Jahre alt – von Dr. Achim Schweitzer erstmalig impfen. „Ich habe eingesehen, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas zu tun,“ meinte der rüstige Senior gelassen, als ihm der Doc die dünne Impfnadel in den Oberarm stieß. Dabei war der 89-jährige zuvor durchaus skeptisch, hakte es doch vor der Eröffnung des Impfstützpunktes im Zeltpalast bei der Online-Buchung erheblich. Und da er nach seinen Grippeschutzimpfungen regelmäßig erst einmal „flach“ liegt, drängte es ihn nicht sonderlich zur Impfnadel. Enkeltochter Melanie Kindt gelang es jedoch schließlich, den rüstigen Opa von der Notwendigkeit einer Coronaimpfung in schwierigen Zeiten zu überzeugen, denn sie will ebenso wie ihr Sohn Julius (4), der Urenkel von Alois Maurer, dass der Opa noch möglichst lange gesund und munter mit Ihnen zu Hause zusammenlebt. Und als „Zugabe“ brachten sie auch die Oma väterlicherseits Alma Kindt zum Impfen mit in den Zeltpalast. Und schon eine Viertelstunde später konnten Melanie und Julius Kindt nach der obligatorischen Wartepause mit Opa und Oma bereits wieder den Heimweg nach Mechern antreten.