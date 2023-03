Stadtrat leitet Planverfahren ein : Rotes Kreuz plant betreutes Wohnen in Merzig

Direkt hinter dem Gebäude des DRK-Kreisverbandes (rechts im Bild) befindet sich die Fläche, auf der die Einrichtung für Betreutes Wohnen entstehen soll. Foto: Christian Beckinger

Merzig Am Stadtausgang von Merzig in Richtung Besseringen will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Einrichtung für betreutes Wohnen errichten.