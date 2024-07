Merzig Roller aus Seffersbach geborgen

Einen Motorroller haben Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen aus dem Seffersbach in Merzig geborgen. Mit vereinten Kräften hievten sie das Gefährt aus dem Wasser und den Abhang hoch zur Straße. Wie lange der Roller dort schon lag, ließ sich nach Auskunft der Polizeibeamten nicht sagen. Der Hinweis darauf ging zuvor am gleichen Morgen bei ihnen ein. Noch vor Ort reinigten sie den Roller so weit, um die Fahrgestellnummer erkennen zu können. Anhand dieser und des Kennzeichens versuche die Polizei, den Halter zu ermitteln. Von Amts wegen stelle sie eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung.