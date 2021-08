Ausstellung in Merzig folgt 2022 : Roland Wirtz erhält den Monika-von-Boch-Preis für Fotografie

Eine Hommage an Monika von Boch

Der Monika-von-Boch-Preis für Fotografie hat nach Worten des Landkreises Merzig-Wadern mittlerweile eine lange Tradition und erinnert an die aus Mettlach stammende, renommierte Fotografin Monika von Boch. Seit 2003 wird alle zwei Jahre der Monika-von-Boch-Preis für Fotografie im Museum Schloss Fellenberg an künstlerisch arbeitende Fotografinnen und Fotografen verliehen, um mit diesem Preis das künstlerische Lebenswerk der herausragenden Mettlacher Fotografin Monika von Boch (1915 bis 1993) in Erinnerung zu halten.