Richtfest in Brotdorf : Bis Mitte 2021 soll das neue Gebäude der Volkshochschule fertig sein

So soll das neue Gebäude in Brotdorf aussehen. Foto: Architekturbüro BSA

Brotdorf Am Mittwochabend hat die Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern Richtfest an ihrem neuen Standort im Merziger Stadtteil Brotdorf in der Hausbacher Straße gefeiert. Dort soll, auf dem Gelände des ehemaligen Raiffeisenmarktes, ein multifunktional nutzbares Schulungszentrum entstehen, das insbesondere für Kurs-Teilnehmer aus dem Hochwaldraum günstig zu erreichen ist.

Das neue VHS-Gebäude, das vor der Haustür eine Bushaltestelle und somit unmittelbaren ÖPNV-Anschluss haben wird, wird über eine Nutzfläche von knapp 400 Quadratmetern verfügen, es soll für Gesundheitskurse maßgeschneidert und barrierefrei sein. Im Erdgeschoss entstehen moderne Räumlichkeiten für Sport-, Fitness-, Gymnastik, Reha-, Yoga- und Entspannungskurse. Zudem soll es eine moderne Lehrküche für gesundheitsorientierte Kochkurse geben. Im Obergeschoss entsteht ein Büroraum für die VHS-Verwaltung sowie drei multifunktional nutzbare Schulungsräume.